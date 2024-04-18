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19:10, 18 апреля 2024Мир

В США захотели рассказать школьникам о вреде коммунизма

Bloomberg: в США хотят рассказывать в школах о вреде коммунизма
Рон ДеСантис

Рон ДеСантис . Фото: Brendan McDermid / Reuters

В США в школах штата Флорида хотят рассказать школьникам об «опасности и зле коммунизма». Об этом сообщает издательство Bloomberg.

Губернатор штата Рон Десантис подписал законопроект, требующий, чтобы школы «подготовили учащихся противостоять идеологической обработке коммунизма в колледжах и университетах».

«Мы не позволим нашим ученикам жить в невежестве или подвергаться идеологической обработке со стороны коммунистических апологетов в школах», — добавил политик во время подписания законопроекта.

Издание также отмечает, что американские школы стали полем политической борьбы. Возросшая напряженность привела к запрету книг в ряде школ штата. Например, по данным некоммерческой организации PEN America, во Флориде в период с июля по декабрь 2023 года в одиннадцати школьных округах было изъято более 3100 книг.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал окружение действующего главы государства Джо Байдена «фашистами и коммунистами». Также он добавил, что нынешняя власть в США не знает, чем она занимается, что негативно сказывается на положении страны.

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      Дарья Устьянцева
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