В США захотели рассказать школьникам о вреде коммунизма

Bloomberg: в США хотят рассказывать в школах о вреде коммунизма

В США в школах штата Флорида хотят рассказать школьникам об «опасности и зле коммунизма». Об этом сообщает издательство Bloomberg.

Губернатор штата Рон Десантис подписал законопроект, требующий, чтобы школы «подготовили учащихся противостоять идеологической обработке коммунизма в колледжах и университетах».

«Мы не позволим нашим ученикам жить в невежестве или подвергаться идеологической обработке со стороны коммунистических апологетов в школах», — добавил политик во время подписания законопроекта.

Издание также отмечает, что американские школы стали полем политической борьбы. Возросшая напряженность привела к запрету книг в ряде школ штата. Например, по данным некоммерческой организации PEN America, во Флориде в период с июля по декабрь 2023 года в одиннадцати школьных округах было изъято более 3100 книг.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал окружение действующего главы государства Джо Байдена «фашистами и коммунистами». Также он добавил, что нынешняя власть в США не знает, чем она занимается, что негативно сказывается на положении страны.