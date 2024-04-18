Обнаружена машина подозреваемого в расправе над россиянином из-за парковки

В Москве нашли машину, на которой скрылся подозреваемый в убийстве на парковке

В Москве силовики нашли еще одну машину, на которой скрывался подозреваемый в расправе над 25-летним местным жителем из-за места на парковке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Автомобиль стоял на улице Верхние Поля.

Ранее на улице Новороссийская обнаружили брошенный автомобиль BMW, который также принадлежит подозреваемому. В этой машине были пистолет Макарова, пачка сигарет и презервативов. Там также нашли нож, которым, предположительно, был ранен пострадавший. На рукоятке холодного оружия изображен волк, его отдали на экспертизу.