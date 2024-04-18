Осужденному за экстремизм российскому активисту ужесточили срок

Суд ужесточил наказание осужденному за экстремизм активисту из Башкирии

Верховный суд Республики Башкортостан ужесточил наказание активисту Фаилю Алсынову (Алчинов) (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденному за экстремизм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По итогам рассмотрения апелляционные жалобы подсудимого и представления гособвинителя на приговор Баймакского районного суда от 17 января 2024 года принято решение назначить дополнительное наказание в виде запрета на деятельность, связанную с администрированием сайтов, и на проведение массовых мероприятий сроком на 2,5 года.

Выступавшего против золотодобычи активиста признали виновным по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.