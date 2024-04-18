Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:47, 18 апреля 2024Силовые структуры

Осужденному за экстремизм российскому активисту ужесточили срок

Суд ужесточил наказание осужденному за экстремизм активисту из Башкирии

Кадр: Проект Әңгәмә / YouTube

Верховный суд Республики Башкортостан ужесточил наказание активисту Фаилю Алсынову (Алчинов) (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденному за экстремизм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По итогам рассмотрения апелляционные жалобы подсудимого и представления гособвинителя на приговор Баймакского районного суда от 17 января 2024 года принято решение назначить дополнительное наказание в виде запрета на деятельность, связанную с администрированием сайтов, и на проведение массовых мероприятий сроком на 2,5 года.

Выступавшего против золотодобычи активиста признали виновным по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат ВСУ прочитал записку, сброшенную с российского беспилотника, и сдался в плен. Что было в послании?

      В ГУР Украины назвали взрывы в Крыму «прекрасной операцией»

      Российский мэр пообещал миллион рублей за контракт с Минобороны

      Семья Кеннеди поддержит Байдена вместо своего родственника на выборах в США

      В Кремле ответили на вопрос о росте случаев насилия после возвращения бойцов СВО

      Стилист Рогов назвал модный тренд на весну и лето 2024 года

      Песков оценил законность ареста недвижимости россиян во Франции

      Осужденному за экстремизм российскому активисту ужесточили срок

      В США представили подводный дрон с неограниченной автономностью

      В США и Европе выросли опасения из-за возможного прорыва российских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше