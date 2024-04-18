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17:34, 18 апреля 2024Экономика

Оценены потребности Украины в поступлении средств из-за рубежа

Глава МВФ заявила, что Украине в 2024 году потребуется $42 млрд внешних средств

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает потребности Украины во внешнем финансировании в 2024 году в 42 миллиарда долларов, заявила директор-распорядитель Кристалина Георгиева. Ее слова приводит РИА Новости.

Чиновница пообещала, что МВФ продолжит пристально следить за положением дел в экономике государства и выразила уверенность в том, что озвученные суммы из-за рубежа будут направлены.

Георгиева назвала поддержку Украины стабильной и устойчивой. Как напоминает ТАСС, несколько дней Владимир Зеленский заявил, что стране потребуется для восстановления около 700 миллиардов долларов. Также он указал на неспособность сохранить ее без помощи со стороны США.

Ранее председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа оценила годовые траты украинского бюджета на обслуживание и погашение государственного долга Украины более чем в триллион гривен (около 25,6 миллиарда долларов на 3 апреля).

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      Дмитрий Воронин
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