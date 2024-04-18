Пациенты клиники в Москве стали инвалидами после операций хирурга из Киева. Среди них — ученый и бывшая оперная певица

Бастрыкин взял на контроль дело нейрохирурга, пациенты которого стали инвалидами

Трое пациентов частной клиники в Москве остались инвалидами после операций, проведенных врачом с Украины. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах.

Известно, что диагнозы у больных были разные, однако лечение они проходили у одного и того же нейрохирурга Юрия Аксенова, который несколько лет назад перебрался в столицу из Киева. Пострадавшие обеспокоены, что расследование может затянуться — так, медэкспертиза по одному из дел запланирована только на 2028 год.

Пожилой ученый и бывшая оперная певица оказались в числе пострадавших

86-летний ученый, научный сотрудник корпорации «Роскосмос» Владимир Березкин, сделавший серьезный вклад в развитие дистанционного зондирования Земли, рассказал, что неудачное хирургическое вмешательство приковало его к инвалидному креслу и едва не лишило возможности продолжать работу.

После операции я был полностью обездвижен. Чтобы вы понимали: винт ввернут в нерв, и если его начать выворачивать, то нерв может навернуться на винт. И тогда все Владимир Березкин ученый

В свою очередь профессор МГУ имени Ломоносова и бывшая оперная певица Ирина Карабулатова после операции на позвоночнике, которую курировал Аксенов, очнулась парализованной и с дырой в легком.

У меня до сих пор залит спинномозговой канал цементом, и вокруг цемент выходит. Цементный штифт находится в легком. Он (Аксенов — прим. «Ленты.ру») говорил, что я сама себя поранила, теперь он говорит, что я всегда была инвалидом Ирина Карабулатова бывшая оперная певица

Также к киевскому врачу обратилась бывшая общественница Людмила Курдюбова, которая занималась сбором гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Женщина жаловалась на боли в спине из-за межпозвоночной грыжи, а сразу после хирургического вмешательства ее увезли на скорой в реанимацию.

После операции [Аксенов] сказал такую фразу: "Я быстро с вами расправился". Я говорю: "А что вы имеете в виду?" "Вы-то в Москву приехали из Донецка, а я-то из Киева". Он мне начал рассказывать о своем негативном отношении к жителям Донбасса Людмила Курдюбова бывшая общественница

Киевский хирург ответил на обвинения в свой адрес

Врач Аксенов в беседе с журналистами открестился от всех предъявляемых обвинений. Он назвал себя лицензированным медицинским специалистом, а утверждения о его профессиональной некомпетентности — глупостью и неправдой.

Не все пациенты выздоравливают, мы это изначально пациентам доносим. Потом извиняемся и говорим: "Дорогие наши товарищи, не стояла у нас задача, чтобы сделать вам хуже. Но мы с вами риски в хирургии обсуждали". Ну блин, ну что, так бывает Юрий Аксенов врач-нейрохирург

Известно, что Аксенов окончил ординатуру и защитил кандидатскую диссертацию в Киеве. Некоторое время он совмещал работу в нейро- и пластической хирургии, а затем освоил и другие специализации, начал принимать пациентов как вертебролог, невролог и ортопед. Опыт и квалификацию подтверждал членством в американской и украинской ассоциациях нейрохирургов.

На специализированных сайтах врач обозначен как лучший нейрохирург и невролог Москвы, однако в его профилях оставлено значительное количество негативных отзывов. При этом у Аксенов нет ни одной государственной награды. В настоящее время он продолжает работу — прием стоит от двух до трех с половиной тысяч рублей, операции и процедуры — в десятки раз дороже.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава СК проконтролирует расследование уголовных дел

По данным фактам следственными органами СКР по Москве расследуются уголовные дела по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Также утверждается, что врач не имел права оперировать в имевшихся условиях.

Бастрыкин поручил начальнику ГСУ СКР по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. В свою очередь первый замдиректора Судебно-экспертного центра Александр Соболев должен представить доклад о сроках проведения экспертиз.

Известно, что на данный момент претензии зарегистрированы в отношении клиники, где были проведены операции. Аксенов же проходит по уголовным делам как свидетель.