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19:21, 18 апреля 2024Ценности

Перечислены самые популярные пластические операции у российских мужчин

Хирург Гаврильченко: популярностью у российских мужчин пользуется ринопластика

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург Алексей Гаврильченко перечислил самые популярные операции у российских мужчин. Соответствующий комментарий публикует Life.

Врач рассказал, что чаще всего мужчина делают блефаропластику (изменение формы век), чтобы избавиться от признаков усталости на лице: темных кругов и мешков под глазами. Большинство ограничивается такой операцией, однако некоторые выполняют еще и легкий эндоскопический лифтинг верхней трети лица, если их смущает хмурый взгляд, заявил он.

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По словам доктора, нередко россияне делают и ринопластику — коррекцию формы носа. Кроме того, популярностью пользуются вмешательства на исправление дефицита проекции подбородка. «Это называется микрогнатией нижней челюсти, когда слабо развит подбородочный выступ. В таких случаях устанавливается подбородочный имплантат с целью коррекции нижней трети профиля. Также возможна и небольшая липосакция в подчелюстной области», — заключил Гаврильченко.

Ранее стало известно, что российские мужчины также пристрастились к популярной женской процедуре. Врач-дерматолог и косметолог Елена Калимуллина отметила, что представители сильного пола пристрастились к ботоксу в «мягкой» технике.

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      Карина Черных
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