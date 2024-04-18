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17:41, 18 апреля 2024Путешествия

Попытка ослепить лазером пилотов самолета с 200 пассажирами попала на видео

Daily Mail: британец попытался ослепить лазером пилотов самолета и сел в тюрьму

В Великобритании мужчина попытался ослепить пилотов самолета лазером и сел в тюрьму. Инцидент попал на видео, которое публикует таблоид Daily Mail.

3 августа 2022 года 53-летний Эндрю Уилсон нацелил луч зеленого цвета на вертолет, пролетавший над городом Йовиль в графстве Сомерсет. Вторую попытку мужчина предпринял 14 августа, направив лазер на кабину Airbus A320 с 200 пассажирами на борту.

В результате обоих случаев летчики смогли благополучно приземлиться, Уилсон же был задержан и пошел под суд. В ходе слушания один из пилотов рассказал, что атака лазером произошла на «критическом этапе» полета. Уточняется, что, помимо безопасности пассажиров, британец поставил под угрозу карьеру сотрудников авиакомпании, ведь лазер мог повредить сетчатку глаз и вызвать долговременное ухудшение зрения.

11 апреля 2024-го суд приговорил Уилсона к четырем месяцам тюремного заключения.

Ранее неизвестный попытался ослепить лазером пилотов Utair. Он направил луч на самолет, который летел из Перми в Тюмень.

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      Мария Борисова
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