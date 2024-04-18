Появились подробности атаки ВСУ на Ростовскую область

Ростовский губернатор Голубев: работник предприятия пострадал из-за падения БПЛА

Из-за падения обломков беспилотника в Ростовской области, которые рухнули у промышленного здания, пострадал один человек. Такие подробности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«В Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая помощь, от госпитализации он отказался», — сообщил губернатор.

По его словам, на месте падения обломков дрона у здания промышленного предприятия в Каменске проводятся следственные действия.

Всего за минувшую ночь, по информации Минобороны, над регионами России уничтожили и перехватили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire, 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 5 малоразмерных воздушных шаров. Из них три беспилотника уничтожили в небе над Ростовской областью.