Премьер Украины Шмыгаль: если Россия победит, начнется третья мировая война

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае победы России начнется третья мировая война. Cлова политика передает «Инсайдер UA».

«Если Украина проиграет (...), глобальная, мировая система безопасности будет разрушена, и всему миру придется искать новую систему безопасности», — пригрозил Шмыгаль.

По его словам, возникнет множество небольших конфликтов по всей планете, которые могут привести к третьей мировой войне.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что третья мировая война уже началась и США ведут ее чужими руками через Израиль и Украину.

Джонсон также указал на угрозу милитаристских настроений в США в контексте напряженности вокруг Тайваня. В частности, он подчеркнул, что среди американских политиков есть немало тех, кто «мечтает напасть на Китай».