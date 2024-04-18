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13:09, 18 апреля 2024Бывший СССР

Премьер-министр Украины пригрозил третьей мировой

Премьер Украины Шмыгаль: если Россия победит, начнется третья мировая война

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае победы России начнется третья мировая война. Cлова политика передает «Инсайдер UA».

«Если Украина проиграет (...), глобальная, мировая система безопасности будет разрушена, и всему миру придется искать новую систему безопасности», — пригрозил Шмыгаль.

По его словам, возникнет множество небольших конфликтов по всей планете, которые могут привести к третьей мировой войне.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что третья мировая война уже началась и США ведут ее чужими руками через Израиль и Украину.

Джонсон также указал на угрозу милитаристских настроений в США в контексте напряженности вокруг Тайваня. В частности, он подчеркнул, что среди американских политиков есть немало тех, кто «мечтает напасть на Китай».

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      Валентин Карант
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