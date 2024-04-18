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17:08, 18 апреля 2024Путешествия

Пропавшую в Испании туристку нашли без признаков жизни и с ножевыми ранениями

Пропавшую в Испании туристку из Сингапура нашли с ножевыми ранениями на стоянке

Фото: Jon Nazca / Reuters

Пропавшую без вести туристку из Сингапура нашли без признаков жизни на стоянке грузовиков в Испании. Об этом пишет The Straits Times.

Издание уточняет, что останки 39-летней Одри Фанг обнаружили в провинции Мурсия, примерно в 150 километрах от отеля в городе Хавеа, где женщину видели в последний раз живой. По сообщениям нескольких испанских СМИ, ей нанесли более 30 ножевых ранений.

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В источнике также говорится, что подозреваемый в нападении на туристку был задержан во вторник, 16 апреля, сотрудниками Гражданской гвардии Испании в провинции Аликанте.

Фанг уехала из Сингапура в Испанию 4 апреля и должна была вернуться домой 12 апреля. 10 апреля близкие потеряли с ней связь и подали заявление в Министерство иностранных дел.

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      Марина Черняк
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