Пропавшую в Испании туристку нашли без признаков жизни и с ножевыми ранениями

Пропавшую в Испании туристку из Сингапура нашли с ножевыми ранениями на стоянке

Пропавшую без вести туристку из Сингапура нашли без признаков жизни на стоянке грузовиков в Испании. Об этом пишет The Straits Times.

Издание уточняет, что останки 39-летней Одри Фанг обнаружили в провинции Мурсия, примерно в 150 километрах от отеля в городе Хавеа, где женщину видели в последний раз живой. По сообщениям нескольких испанских СМИ, ей нанесли более 30 ножевых ранений.

В источнике также говорится, что подозреваемый в нападении на туристку был задержан во вторник, 16 апреля, сотрудниками Гражданской гвардии Испании в провинции Аликанте.

Фанг уехала из Сингапура в Испанию 4 апреля и должна была вернуться домой 12 апреля. 10 апреля близкие потеряли с ней связь и подали заявление в Министерство иностранных дел.

