Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 19 по 21 апреля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный туристический регион опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, в ведомстве отметили, что с пятницы по воскресенье, с 19 по 21 апреля, в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — подчеркнули спасатели. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что летний отдых в гостиницах экономсегмента Сочи окажется дешевле, чем в Турции. При этом, по словам эксперта, за премиальные отели популярной курортной страны в летнем сезоне россияне могут заплатить на 15-20 процентов меньше, чем за аналогичные сочинские.