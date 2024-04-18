Россиянин захотел вступить в украинское вооруженное формирование и попался ФСБ

Жителю Краснодара дали 7 лет за намерение участвовать в боях против ВС России

Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении местного жителя Даниила Зинковского, признав его виновным в покушении на госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

По данным следствия, в сентябре 2022 года подсудимый позвонил по номеру для желающих вступить в украинские вооруженные формирования и сообщил о своем намерении участвовать в боях против Вооруженных сил (ВС) России. Он был задержан сотрудниками ФСБ по пути на Украину, на территории Ростовской области.

Ранее сотрудники ФСБ в Брянской области задержали россиянина по подозрению в госизмене.