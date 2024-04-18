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10:31, 18 апреля 2024Россия

Россиянка наказала банк за поступавшие ей в течение года звонки коллекторов

Жительница Коми засудила банк за поступавшие ей на протяжении года звонки

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жительница Республики Коми наказала коллекторское агентство за поступавшие ей звонки и СМС-уведомления. Об этом сообщает пресс-служба судов региона во «ВКонтакте».

В начале 2023 года россиянка была признана банкротом. Несмотря на это, коллекторское агентство, действовавшее в интересах кредитора, весь год продолжало информировать женщину о якобы существующем долге. Она обратилась в суд, в котором попросила взыскать с банка 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Суд признал требования обоснованными и взыскал с кредитной организации 250 тысяч рублей – только в пользу государства, а не истца. Причиненный россиянке моральный вред суд оценил в три тысячи рублей. Решение в законную силу не вступило.

18 апреля стало известно о поджоге двери в квартиру жительницы Петербурга. Возгорание началось ближе к четырем часам утра, его удалось оперативно потушить. Выяснилось, что неизвестные принесли к двери набитую бумагой покрышку и подожгли ее. Женщина обвинила в случившемся коллекторов — незадолго до случившегося ее дверь расписали требованием вернуть долги.

ЖЗЛ
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