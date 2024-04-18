Российский следователь стал фигурантом уголовного дела о взятке

Против следователя МВД России возбудили уголовное дело о взятке в 24 млн рублей

В отношении следователя следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в размере 24 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, подозреваемый выступил посредником в коррупционной схеме. Он получил от московского адвоката тремя платежами 24 миллиона рублей, после чего передал их неизвестному. Предварительно, за эти деньги требовалось обеспечить передачу уголовного дела в производство столичных полицейских.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Стражи порядка провели обыск в квартире подозреваемого. Самого следователя разыскивают.

Ранее экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков стал фигурантом уголовного дела о получении рекордной взятки. По версии следствия, экс-полицейский и его бывший коллега Дмитрий Соколов незаконно получили от администратора криптобиржи пять миллиардов рублей в электронных валютах биткойн и эфириум.

