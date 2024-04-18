Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:48, 18 апреля 2024Бывший СССР

Российский военный дошел до больницы с пробитой ударом HIMARS головой

Mash: в ДНР военный дошел до больницы с пробитой после удара HIMARS головой

Кадр: Telegram-канал «Mash на Донбассе»

В Донецкой народной республике (ДНР) военный сам дошел до больницы с пробитой головой спустя два часа после удара HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

«Взрывной волной бойца откинуло — он упал и сильно ударился о бетонную плиту. Как только пришел в себя, поехал в больницу», — говорится в сообщении.

Врачи осмотрели прибывшего к ним мужчину и поставили ему диагноз — открытая черепно-мозговая травма на затылке с переломом. При этом сообщается, что медики промыли рану от песка, но накладывать на нее швы пока не стали.

Днем ранее военкор Александр Коц сообщил, что военный врач Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона ВСУ группу из пятерых раненых российских бойцов. По его словам, мужчина, не задумываясь, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл пространство между траками.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал, что ВСУ атаковали аэродром в Крыму. По нему могли ударить баллистическими ракетами

      В питомнике на Урале нашли десятки замерзших собак

      ФСБ изъяла используемые террористами и диверсантами тысячи SIM-карт

      Члена банды Басаева отдали под суд за нападение на военных в Чечне

      Производителей яиц в России предостерегли от пасхального роста цен

      В Совфеде порассуждали о прозвучавшем из Польши «комплименте с душком»

      В России спрогнозировали «революцию зарплат»

      Конгрессвумен США заявила о требовании американцев заключить мир на Украине

      Пленный рассказал о плотности российского огня на направлении Урожайного

      Ирина Шейк показала откровенное декольте на новом фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше