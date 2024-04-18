Российский военный дошел до больницы с пробитой ударом HIMARS головой

Mash: в ДНР военный дошел до больницы с пробитой после удара HIMARS головой

В Донецкой народной республике (ДНР) военный сам дошел до больницы с пробитой головой спустя два часа после удара HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

«Взрывной волной бойца откинуло — он упал и сильно ударился о бетонную плиту. Как только пришел в себя, поехал в больницу», — говорится в сообщении.

Врачи осмотрели прибывшего к ним мужчину и поставили ему диагноз — открытая черепно-мозговая травма на затылке с переломом. При этом сообщается, что медики промыли рану от песка, но накладывать на нее швы пока не стали.

Днем ранее военкор Александр Коц сообщил, что военный врач Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона ВСУ группу из пятерых раненых российских бойцов. По его словам, мужчина, не задумываясь, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл пространство между траками.