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15:42, 18 апреля 2024Путешествия

Шри-Ланка изменила правила выдачи виз для туристов

Sri Lanka eVisa: власти Шри-Ланки изменили правила выдачи виз для туристов

Фото: Ajith Perera / Globallookpress.com

Власти Шри-Ланки изменили правила выдачи виз для туристов. Об этом сообщается на портале Sri Lanka eVisa.

Теперь вместо электронного разрешения на поездку ETA все путешественники должны будут оформлять е-визу через портал. При этом если раньше срок действия визы ограничивался 30 днями, то сейчас есть вариант от полугода до 10 лет. Однако период пребывания в стране будет ограничен.

Уточняется, что до 30 апреля граждане России могут получить бесплатную визу на 30 дней. Если же выбрать даты поездки в мае, система предупреждает, что надо получать визу на шесть месяцев.

Шри-Ланка начала предоставлять бесплатные визы туристам из России, Китая, Индии, Таиланда, Японии, Индонезии и Малайзии в ноябре 2023 года. Так островное государство захотело привлечь больше иностранных гостей. С начала апреля льготный режим должен был перестать действовать, но его продлили еще на месяц.

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      Марк Успенский
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