Силовики задержали стрелявших из автомобиля на свадьбе россиян и попали на видео

В Красноярске задержали мужчин, стрелявших из автомобиля свадебного кортежа

В Красноярске полицейские задержали мужчин, устроивших стрельбу из автомобиля свадебного кортежа на Николаевском мосту, и попали на видео. Оперативный ролик «Ленте.ру» в четверг, 18 апреля, предоставила полиция Красноярского края.

На кадрах видно, как пассажир автомобиля Mercedes-Benz достает оружие и производит выстрел в воздух через открытое окно. Машина в это время движется по трассе. После этого полицейские совместно с коллегами из ОМОНа Росгвардии задерживают двух мужчин и везут на допрос.

Известно, что видеоролик со стрельбой сотрудники правоохранительных органов обнаружили во время мониторинга сети. В отношении одного из задержанных возбуждено дело по части 2 статьи 20.13 («Стрельба из оружия в населенных пунктах или других не отведенных для этого местах») КоАП, а в отношении второго — по части 1 статьи 18.8 («Неисполнение обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в России») КоАП.

По месту жительства одного из них был изъят пистолет.

Ранее мужчина в Челябинской области открыл огонь по соседу по коммунальной квартире и избил шваброй его гостью.

