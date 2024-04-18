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14:59, 18 апреля 2024Экономика

Завершение испытаний нового российского самолета отложили на 2025 год

Статические испытания самолета SJ-100 отложили на первую половину 2025 года

Фото: Пресс-служба Минпромторга / РИА Новости

Сертификационные статические испытания самолета SSJ New (SJ-100) завершатся, скорее всего, в первом полугодии 2025 года. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по науке Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) Дмитрий Смирнов.

По его словам, сейчас продолжаются подготовительные работы для испытания пилона двигателя. Также на прочность проверят фюзеляж, крыло, механизацию, узлы навески основной и передней опор шасси, горизонтального оперения.

К настоящему времени успешно пройдено 30-40 процентов статических испытаний. Фюзеляж и отъемные части крыла планера были доставлены в СибНИА еще в январе прошлого года. При этом предполагалось, что передача лайнеров в авиакомпании начнется в том же году в декабре, однако затем сроки неоднократно откладывали.

SSJ New является импортозамещенной версией лайнера SSJ-100 (Sukhoi Suprjet 100), на которую должны установить двигатели отечественного производства и заменить другие иностранные компоненты.

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Еще в июле 2023 года гендиректор производителя лайнера, компании «Иркут» (позднее переименована в «Яковлев») Андрей Богинский утверждал, что первые SJ-100 передадут авиакомпаниям не позднее чем через полгода. В конце августа самолет впервые поднялся в воздух, однако на нем были установлены иностранные двигатели SaM146.

В итоге в марте этого года Минпромторг и «Ростех» сообщили, что поставки SJ-100, а также других новых моделей самолетов МС-21 и Ил-114-300 переносятся на 2025-2026 годы. В качестве причины такого решения была названа их неготовность к эксплуатации. К настоящему времени ни один из новых самолетов не совершил первого полета в той комплектации, в которой он должен поставляться в авиакомпании.

В случае завершения статических испытаний только в 2025 году поставки SJ-100, скорее всего, начать в том же году не получится. Для них самолет должен будет провести еще программу летных испытаний.

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      Платон Щукин
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