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13:43, 18 апреля 2024Бывший СССР

Сотни нефтяных скважин приостановили добычу в Казахстане из-за паводков

В двух регионах Казахстана 634 скважины приостановили добычу нефти из-за паводка

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

В двух регионах Казахстана 634 нефтяные скважины приостановили работу из-за паводков, сообщает Orda.kz со ссылкой на министерство энергетики страны.

Приостановка добычи затронула сотни скважин в Актюбинской и Атырауской областях. На 141 из них добычу уже восстановили. Минэнерго призналось, что потери в добыче составили 16 тысяч тонн топлива. Сейчас на скважинах откачивают воду.

Министерство утверждает, что на стоимость топлива паводки не повлияли.

Ранее власти Казахстана ввели режим жесткой экономии госсредств для борьбы с последствиями паводков и помощи всем без исключения пострадавшим.

В стране от паводков пострадали населенные пункты как минимум четырех регионов — Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей.

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      Антон Похиляк
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