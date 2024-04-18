США начнут лицензировать поставки в Россию шарикоподшипников и розеток

США расширили меры экспортного контроля в отношении России, Белоруссии и Ирана

США расширили меры экспортного контроля в отношении России, Белоруссии и Ирана, включив в перечень подпадающей под ограничения продукции дополнительные наименования, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру американского Минторга, включило в соответствующий список фрезерные станки, шарикоподшипники, электрические вилки и розетки на напряжение не более тысячи вольт. Поставки всего этого в РФ и другие указанные страны теперь будут лицензироваться властями США.

Ранее сегодня, 18 апреля, о введении новых санкций против физических и юридических лиц, связанных с производством беспилотных летательных аппаратов в Иране, заявил американский президент Джо Байден.

В феврале текущего года американцы приобрели товаров из РФ на 287,9 миллиона долларов против 244 миллионов долларов в предшествовавшем январе. Среди прочего США впервые за полгода купили у России индий — металл, используемый в производстве ЖК-экранов и в микроэлектронике.