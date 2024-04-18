Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:52, 18 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об активных попытках ВСУ вернуть утраченные позиции

Марочко: ВСУ пытаются вернуть позиции на сватово-кременском участке фронта

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более интенсивно пытаются контратаковать и вернуть утраченные позиции на сватово-кременском участке фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам Марочко, в районе населенных пунктов Терны, Торское и Червоная Диброва отмечаются более активные действия украинской армии, направленные на возвращение утраченных позиций. «Возросли артиллерийские и стрелковые обстрелы, количество применения дронов», — отметил он.

Активнее остальных на данном направлении, ка утверждает Марочко, действуют бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что удары российской артиллерии сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Кроме того, в селе Подолы была уничтожена группа украинских солдат, которая находилась в частном доме.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал, что ВСУ атаковали аэродром в Крыму. По нему могли ударить баллистическими ракетами

      В питомнике на Урале нашли десятки замерзших собак

      ФСБ изъяла используемые террористами и диверсантами тысячи SIM-карт

      Члена банды Басаева отдали под суд за нападение на военных в Чечне

      Производителей яиц в России предостерегли от пасхального роста цен

      В Совфеде порассуждали о прозвучавшем из Польши «комплименте с душком»

      В России спрогнозировали «революцию зарплат»

      Конгрессвумен США заявила о требовании американцев заключить мир на Украине

      Пленный рассказал о плотности российского огня на направлении Урожайного

      Ирина Шейк показала откровенное декольте на новом фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше