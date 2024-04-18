Марочко: ВСУ пытаются вернуть позиции на сватово-кременском участке фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более интенсивно пытаются контратаковать и вернуть утраченные позиции на сватово-кременском участке фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам Марочко, в районе населенных пунктов Терны, Торское и Червоная Диброва отмечаются более активные действия украинской армии, направленные на возвращение утраченных позиций. «Возросли артиллерийские и стрелковые обстрелы, количество применения дронов», — отметил он.

Активнее остальных на данном направлении, ка утверждает Марочко, действуют бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что удары российской артиллерии сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Кроме того, в селе Подолы была уничтожена группа украинских солдат, которая находилась в частном доме.