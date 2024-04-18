Подполье: ротация ВСУ сорвана в Купянском районе Харьковской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости рассказал, что ударами артиллерии сорвана ротация Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянском районе Харьковской области.

Лебедев отметил, что в селе Подолы была уничтожена группа украинских солдат, «засевших» в частном доме. «В село Кондрашовка (Купянский район) прилетел ФАБ в хозяйственную постройку агрофирмы. Конечно, "там никого не было", даже небольшого количества боекомплекта, и с полтора десятка личного состава тоже не было», — рассказал он.

Две единицы техники были уничтожены в поселке Краснополье Сумской области, также ликвидированы несколько бойцов ВСУ. Кроме того, ударами была сорвана ротация в селе Ямполь, где украинская армия также потеряла бойцов.

Ранее Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по скоплению бойцов ВСУ в Иваново-Франковске. По его словам, недалеко от центра города произошло три прилета. Один из них попал в военных.

Кроме того, в больницы Харькова ежедневно привозят сотни раненых, большая часть которых нуждается в сложных операциях и хорошем уходе, рассказал Лебедев.