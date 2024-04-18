Стало известно об уничтожении инфраструктуры Харьковской области военными ВСУ

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ специально уничтожают инфраструктуру области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) специально уничтожают инфраструктуру на территории Харьковской области, когда оставляют позиции. Об этом стало известно из сообщения главы Харьковской военной городской администрации (ВГА) Виталия Ганчева, передает РИА Новости.

«То, что мы видим, на мой взгляд, делается целенаправленно — для того, чтобы разрушить инфраструктуру, помешать нам оказывать поддержку людям, вообще дезорганизовать нашу деятельность», — приводятся в публикации слова чиновника.

Так он прокомментировал ракетные удары ВСУ по харьковскому селу Лиман Второй.

Ранее Ганчев рассказал, что в Харькове начали принудительно выселять местных жителей, чтобы размещать в их домах украинских солдат.