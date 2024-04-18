Столб огня от взорвавшегося трубопровода в Харьковской области попал на видео

«Страна.ua»: в Харьковской области взорвался трубопровод

В Харьковской области взорвался трубопровод. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Причина инцидента, точное место происшествия и другие подробности на данный момент неизвестны. По сообщениям из соцсетей, в радиусе 40 метров от места взрыва «плавится асфальт», а столб пламени достигает 70 метров. Также опубликованы видео последствий взрыва. На них виден мощный столб огня.

Добавляется, что на место прибыли пожарные.

Днем в четверг сообщалось, что в Харькове раздался взрыв. По словам очевидцев, взрыв было слышно в четверг примерно в 14:20. Незадолго до этого, в 13:53, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В каком именно районе города прогремел взрыв, не уточняется.