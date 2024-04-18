Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:17, 18 апреля 2024Бывший СССР

Столб огня от взорвавшегося трубопровода в Харьковской области попал на видео

«Страна.ua»: в Харьковской области взорвался трубопровод

В Харьковской области взорвался трубопровод. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Причина инцидента, точное место происшествия и другие подробности на данный момент неизвестны. По сообщениям из соцсетей, в радиусе 40 метров от места взрыва «плавится асфальт», а столб пламени достигает 70 метров. Также опубликованы видео последствий взрыва. На них виден мощный столб огня.

Добавляется, что на место прибыли пожарные.

Днем в четверг сообщалось, что в Харькове раздался взрыв. По словам очевидцев, взрыв было слышно в четверг примерно в 14:20. Незадолго до этого, в 13:53, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В каком именно районе города прогремел взрыв, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Украинских детей, считавшихся похищенными Россией, нашли в ФРГ. Немецкая полиция рассказала, как они там оказались

      Джастина Бибера сняли на улице со спущенными штанами

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Макрон рассказал о закупках российского газа через третьи страны

      Столб огня от взорвавшегося трубопровода в Харьковской области попал на видео

      Детскую поликлинику за 1,1 миллиарда рублей откроют в одном городе России

      Туристы стали приезжать в США по специальной программе и грабить богачей

      Рассекречены сведения о массовом отравлении наркотиками на съемках «Титаника»

      Ким Чен Ына заметили на подаренном Путиным автомобиле

      ЕС выделит Украине миллиарды евро доходов от замороженных активов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше