В Харькове раздался взрыв после объявления воздушной тревоги

В Харькове раздался взрыв. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на собственных корреспондентов.

По словам очевидцев, взрыв было слышно в четверг примерно в 14:20. Незадолго до этого, в 13:53, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

В каком именно районе Харькова прогремел взрыв, не уточняется. Информации о разрушениях нет. На время действия воздушной тревоги глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов призывал население региона оставаться в укрытиях.