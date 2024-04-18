В Харькове раздался взрыв
В Харькове раздался взрыв после объявления воздушной тревоги
В Харькове раздался взрыв. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на собственных корреспондентов.
По словам очевидцев, взрыв было слышно в четверг примерно в 14:20. Незадолго до этого, в 13:53, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
В каком именно районе Харькова прогремел взрыв, не уточняется. Информации о разрушениях нет. На время действия воздушной тревоги глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов призывал население региона оставаться в укрытиях.