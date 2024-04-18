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15:48, 18 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове раздался взрыв

В Харькове раздался взрыв после объявления воздушной тревоги

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Харькове раздался взрыв. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на собственных корреспондентов.

По словам очевидцев, взрыв было слышно в четверг примерно в 14:20. Незадолго до этого, в 13:53, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

В каком именно районе Харькова прогремел взрыв, не уточняется. Информации о разрушениях нет. На время действия воздушной тревоги глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов призывал население региона оставаться в укрытиях.

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      Екатерина Грищенко
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