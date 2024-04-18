Стало известно о повреждении предприятия в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении предприятия при взрывах

В Днепропетровской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Информацию об этом в своем Telegram-канале подтвердил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«В результате ракетной атаки на нашу область повреждены инфраструктурный объект и предприятие», — сообщил он.

О каких именно объектах идет речь, глава ОВА не рассказал. При этом он добавил, что по состоянию на 13:44 возгорания на обоих объектах потушены еще не были.

18 апреля в Днепропетровске прогремели три взрыва. Первый из них раздался около 10:20, еще два были слышны в течение часа.

Также утром стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины. В ней и еще в нескольких регионах была объявлена воздушная тревога. Незадолго до этого сообщалось о серии взрывов в Ивано-Франковской области.