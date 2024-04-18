Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области на западе Украины

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В ночь на 18 апреля взрывы были слышны в Иваново-Франковской области. Там, а также в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что в районе северо-восточной окраины украинского города Кропивницкий (бывший Кировоград) произошел взрыв. Известно, что в районе аэродрома находятся склады вооружения и хранилища авиационного топлива. Кроме того, там располагаются железобетонный и асфальтовый заводы, электрическая подстанция.

До этого взрывы прозвучали в Харькове. Об этом также сообщал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. По его словам, российские военные нанесли удар по району села Циркуны, куда Вооруженные силы Украины перебросили военную технику.

