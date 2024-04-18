Столтенберг указал Украине на необходимость самой обеспечить себя солдатами

Столтенберг: НАТО готово поддерживать Украину только боеприпасами

Украине необходимо самой обеспечить себя солдатами, а НАТО лишь способно поставлять вооружение и боеприпасы. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Не мне вдаваться в детали, но я уверен, что Украина примет необходимые решения, чтобы мобилизовать необходимое число людей», — рассказал генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса должны выбирать не инвестиции и траты на собственную оборону, а помощь Украине. Он также добавил, что помощь Киеву является более приоритетной, чем выполнение целевых показателей в рамках военного блока.