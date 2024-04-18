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14:37, 18 апреля 2024Путешествия

Туристов предупредили об угрозе цунами после извержения вулкана в Индонезии

TTG Asia: власти Индонезии предупредили туристов об угрозе цунами
СюжетЦунами в Индонезии

Фото: Antara Foto / Iggoy el Fitra / Reuters

Власти Индонезии предупредили жителей и туристов страны об угрозе цунами после извержения вулкана Руанг. Об этом сообщает TTG Asia.

По данным издания, уровень опасности в регионе повысили до самого высокого. Туристов и жителей страны попросили оставаться как можно дальше от зоны извержения. Уточняется, что падение обломков вулкана в море может вызвать цунами, как это было в 1871 году. Тогда волна обрушилась на остров Тагуланданг и унесла жизни нескольких сотен островитян.

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Ранее в Индонезии закрыли аэропорт Сам Ратуланги в городе Манадо из-за извержения вулкана Руанг. Распоряжение будет действовать как минимум до вечера четверга, 18 апреля. Авиагавань находится примерно в ста километрах от вулкана.

Извержение вулкана началось 17 апреля, когда он поднял огненно-красный столб лавы, раскаленных камней и пепла на высоту до трех километров. За последние 24 часа наблюдалось пять извержений Руанга.

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      Марк Успенский
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