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12:29, 18 апреля 2024Путешествия

В Индонезии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Руанг

Минтранс Индонезии: аэропорт Манадо закрыт из-за извержения вулкана Руанг

Фото: Antara Foto / HO / BPBD Kab Sitaro / Reuters

В Индонезии закрыли аэропорт Сам Ратуланги в городе Манадо из-за извержения вулкана Руанг. Такое распоряжение дали в Минтрансе страны, сообщает The Times of India со ссылкой на главу администрации аэропорта Амбара Суриок.

Уточняется, что распоряжение будет действовать как минимум до вечера четверга, 18 апреля. Аэропорт находится примерно в ста километрах от вулкана, в связи с чем вулканический пепел может создать угрозу безопасности полетов.

Извержение вулкана началось17 апреля, когда он поднял огненно-красный столб лавы, раскаленных камней и пепла на высоту до трех километров. За последние 24 часа наблюдалось пять извержений Руанга.

28 февраля начал извергаться мексиканский вулкан Попокатепетль. Он выбросил столб пепла и пара в небо на несколько километров. В связи с его активностью в Мехико объявили «желтый» уровень тревоги.

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      Марк Успенский
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