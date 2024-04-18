Украина и США обсудили поставки Patriot Киеву

Глава МИД Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном поставки Patriot Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом глава украинского дипведомства сообщил в соцсети Х.

В ходе встречи стороны подробно обсудили совместные усилия, направленные на получение Киевом большего количества систем противовоздушной (ПВО) обороны Patriot и ракет для них, поделился подробностями Кулеба.

«Мы оба подчеркнули необходимость принятия Конгрессом США дополнительного пакета помощи Украине», — написал министр, добавив, что это позволит Украине улучшить ситуацию на поле боя.

15 апреля Кулеба заявил, что Украина продолжает атаки по российским объектам нефтяной промышленности вопреки требованиям США, так как Вашингтон не передает ей зенитные ракетные комплексы Patriot.