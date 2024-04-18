Утечка аммиака произошла в районе популярного у россиян курорта Таиланда

Bangkok Post: утечка аммиака произошла на ледовой фабрике в районе Паттайи

Утечка аммиака произошла на фабрике по производству льда в районе Банг Ламунг недалеко от популярного у россиян курорта Таиланда Паттайя. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

Уточняется, что инцидент произошел рано утром в четверг, 18 апреля. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что утечка аммиака затронула территорию радиусом около километра вокруг объекта. Рабочие завода и жители в радиусе двух километров были немедленно эвакуированы.

По данным источника, в результате происшествия пострадало более 100 человек. Люди жаловались на жжение в глазах и в носу, некоторые даже теряли сознание.

Как пишет Telegram-канал Shot, туристы боятся, что зона заражения может дойти до отелей. Они рассказали изданию, что экстренные службы пообещали устранить последствия утечки в ближайшие дни. В это время людей попросили не выходить из дома и не открывать окна.

В марте в Паттайе нашли российского туриста без признаков жизни. Мужчина с веревкой на шее лежал в лесу в десятках метров от дороги.