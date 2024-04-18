В Харьков начали завозить большие партии генераторов

Марочко: власти Украины завозят в больших объемах генераторы в Харьков

Украинские власти в больших объемах завозят генераторы в Харьков и Харьковскую область. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По их информации, привезенные в город и область генераторы сначала завозят на склады, после чего их забирают представители госпредприятий и военнослужащие. Также на автоприцепах туда прибыли автономные электроподстанции.

Марочко отметил, что такое весьма дорогостоящее оборудование от ведущих мировых брендов позволяет запитать небольшие промышленные предприятия и военные объекты.

Ранее власти Харькова начали экономить электричество в городе за счет общественного транспорта и воды. На территории города частично не работают светофоры и некоторые маршруты наземного транспорта.