В Кремле прокомментировали американский пакет помощи Украине

Песков: США подталкивают Киев на боевые действия до последнего украинца

Соединенные Штаты с помощью нового пакета помощи подталкивают Киев на продолжение боевых действий до последнего украинца. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США», — отметил пресс-секретарь президента России.