Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 18 апреля 2024Мир

В Кремле прокомментировали американский пакет помощи Украине

Песков: США подталкивают Киев на боевые действия до последнего украинца

Соединенные Штаты с помощью нового пакета помощи подталкивают Киев на продолжение боевых действий до последнего украинца. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США», — отметил пресс-секретарь президента России.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась «революция зарплат» из-за СВО. Почему людям неизбежно будут платить больше?

      В Госдуме оценили вероятность «революции зарплат» в России

      Российские войска сбили десятки снарядов чешской реактивной системы Vampire

      Арестованную за помощь ВСУ американку отказались выпускать из российского СИЗО

      Машков сопоставил течение жизни и СВО

      Минобороны заявило об уничтожении пункта управления командования ВСУ «Север»

      В Кремле прокомментировали американский пакет помощи Украине

      В России назвали способы снижения бедности

      Адвокат заявил о позиции пресс-секретаря Meta по делу об оправдании терроризма

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше