В МИД заявили о нежелании ФРГ видеть Россию на церемонии памяти узников лагерей

Захарова: ФРГ выступила против участия России в церемонии памяти узников лагерей

Посольство России в Германии получило уведомление о нежелательности участия российских официальных лиц в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения концлагерей. О нежелании властей ФРГ видеть российских представителей на церемонии памяти узников лагерей заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, невозможно произносить и поверить такое заявление немецких властей. «Мы расцениваем и рассматриваем данный провокационный выпад как очередной шаг германской стороны, направленный на дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти о ходе и итогах Второй мировой войны», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что такое решение — уничтожение исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также заявила, что Германия игнорирует ноту с требованием России признать геноцидом преступления нацистов, которые произошли на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.