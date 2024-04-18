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11:02, 18 апреля 2024Россия

В питомнике на Урале нашли десятки замерзших собак

В питомнике в Свердловской области нашли десятки замерзших породистых собак

Фото: Валерий Данилкин / Коммерсантъ

В питомнике «Рива Паласио» возле деревни Гусева Белоярского городского округа Свердловской области нашли десятки замерзших породистых собак. Информация об этом появилась в группе «Huskyеkb — возьми хаски из приюта» во «ВКонтакте».

В организации уточнили, что на территории питомника обнаружили 31 животное — никого спасти не удалось. Среди них были щенки и взрослые псы.

На место происшествия приезжали сотрудники полиции и проводили подробный осмотр. В группе пояснили, что следит за питомником мужчина. Последний уверял, что все питомцы были старыми. Кроме того, он оправдывал себя погодными условиями на Урале.

Ранее сообщалось, что в Крыму в зоопарке «Тропик Парк» сгорели более 200 видов экзотических животных.

Отмечалось, что площадь возгорания составила около 625 квадратных метров.

ЖЗЛ
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