В Прибалтике захотели помочь Трампу одолеть Китай

FT: Латвия и Литва готовы помочь Трампу бороться против Китая

В случае победы на предстоящих выборах президента США Дональда Трампа, Латвия и Литва готовы помочь ему попытаться одолеть Китай. О готовности стран Прибалтики помогать американскому политику бороться против Пекина рассказали журналист The Financial Times (FT).

«США не смогут справиться с Китаем в одиночку. Им понадобятся союзники», — приводятся в публикации слова экс-советника по национальной безопасности Латвии Яниса Кажоциньша.

Журналисты отметили, что позиция Литвы по этому вопросу схожа. В частности, в Вильнюсе рассчитывают, что Трамп оценит «непримиримую» позицию республики по Тайваню.

Ранее возможность встречи с Трампом прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в Киеве хотят, чтобы политик лично приехал в страну и оценил ситуацию своими глазами.