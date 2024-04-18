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10:10, 18 апреля 2024Бывший СССР

В Прибалтике заявили об отличающемся от европейского отношении к Трампу

FT: страны Прибалтики не беспокоятся из-за возможного президентства Трампа

Фото: Mark Peterson / Pool / Reuters

Страны Прибалтики, в отличие от других европейских государств, не беспокоятся из-за возможности второго президентского срока Дональда Трампа в США. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источник в оборонном ведомстве одной из прибалтийских республик.

Как отмечают журналисты, многие европейцы обеспокоены возможностью второго президентства Трампа, особенно после того, как он заявил о планах поощрять атаки со стороны России на страны НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону. В то же время FT утверждает, что ни один из опрошенных прибалтийских лидеров или чиновников не сказал, что им нужен план действий на случай избрания Трампа президентом США.

«Мы не так уж и обеспокоены. Мы скорее рассматриваем это как возможность подтолкнуть Европу к увеличению расходов [на оборону]», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного представителя оборонного ведомства одной из прибалтийских стран.

Также стало известно, что Литва и Латвия готовы помочь Америке одолеть Китай в том случае, если Трамп вернется к власти. По словам экс-советника по национальной безопасности Латвии Яниса Кажоциньша, Вашингтон не справится с Пекином в одиночку.

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      Александр Курбатов
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