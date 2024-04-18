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10:56, 18 апреля 2024Россия

В Совфеде порассуждали о прозвучавшем из Польши «комплименте с душком»

Сенатор Косачев: поколения русофобов ЕС выросли на детских страшилках о русских

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Целые поколения русофобов Евросоюза выросли на детских страшилках о русских. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал член Совета Федерации Константин Косачев.

Так сенатор отреагировал на заявления бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о российском влиянии на все политические группы в Европарламенте. Прозвучавшее заявление Моравецкого Косачев назвал комплиментом «с душком».

Косачев вспомнил, что в молодости разговаривал со шведским знакомым, и тот рассказал ему, что детей в стране родители пугают не «сереньким волчком», а «русским из леса». «Так и выросли поколения шведских и прочих европейских русофобов на таких страшилках. Включая, возможно, и поляка Моравецкого», — заявил сенатор.

Член Совета Федерации добавил, что пока европейский политики пугают друг друга русскими, они не замечают, что у них из-под ног уходит политическая почва.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что российское тайное политическое влияние проникло не только в Конгресс США, но и в политические системы во всем мире.

ЖЗЛ
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