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13:40, 18 апреля 2024Мир

В США спрогнозировали прорыв и обрушение фронта ВСУ

BI: на фронте сложилась благоприятная ситуация для прорыва российских войск

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российская армия в ближайшее время может полностью обрушить фронт, удерживаемый Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом аналитик корпорации RAND (признана Минюстом России нежелательной организацией) Брайден Сперлинг сообщил в интервью газете The Business Insider.

«Сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта», — сказал эксперт, добавив, что «некоторые участки линии фронта могут вот-вот рухнуть» из-за всеобъемлющего превосходства России в огневой мощи.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон признал, что Россия становится сильнее, несмотря на все усилия Запада.

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      Виктория Кондратьева
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