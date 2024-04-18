В США спрогнозировали прорыв и обрушение фронта ВСУ
BI: на фронте сложилась благоприятная ситуация для прорыва российских войск
Российская армия в ближайшее время может полностью обрушить фронт, удерживаемый Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом аналитик корпорации RAND (признана Минюстом России нежелательной организацией) Брайден Сперлинг сообщил в интервью газете The Business Insider.
«Сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта», — сказал эксперт, добавив, что «некоторые участки линии фронта могут вот-вот рухнуть» из-за всеобъемлющего превосходства России в огневой мощи.
Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон признал, что Россия становится сильнее, несмотря на все усилия Запада.