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03:09, 18 апреля 2024Мир

В США признали усиление России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: попытки США навредить России делают ее сильнее

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Несмотря на все усилия Запада, Россия становится сильнее. Об этом в интервью YouTube-каналу «Geopolitical Trends» заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

«Все, что Запад собирается предпринять, чтобы разрушить ее, на самом деле делает ее только сильнее», — заявил Джонсон.

Бывший аналитик ЦРУ отметил, что сейчас Россия находится на пути к собственному возрождению.

Ранее Джонсон заявил о превращении России в супердержаву. Он отметил, что мировые страны выбирают ее в качестве альтернативы США.

Также Джонсон заявил, что подразделения Российской армии крушат оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвигаются вперед по всей линии фронта. По его словам, украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и личного состава.

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      Евгений Силаев
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