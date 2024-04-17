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22:57, 17 апреля 2024Мир

В США заявили о превращении России в супердержаву

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends заявил о превращении России в супердержаву.

По его словам, страны мира все чаще выбирают Россию в качестве альтернативы США. Он отметил, что Соединенные Штаты начинают терять гегемонию в мире.

«Все больше и больше стран тянутся к России и Китаю, которые рассматриваются как альтернатива Соединенным Штатам. Россия вновь возвращает себе статус супердержавы», — сказал он.

Джонсон считает, что попытки Белого дома навредить России только усиливают ее и делают крепче.

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      Марина Совина
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