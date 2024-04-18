В WhatsApp появится новая функция

WABetaInfo: в WhatsApp на Android будут доступны наборы стикеров из магазина

В популярном мессенджере WhatsApp на устройствах с операционной системой Android будут доступны наборы стикеров из специального магазина. О новой функции сообщается на портале WABetaInfo.

Новые стикерпаки будут доступны в меню, предлагающем отправить стикер собеседнику. Отмечается, что сейчас для этого пользователю нужно перейти в магазин стикеров и выбрать понравившийся ему набор.

По мнению авторов портала, это поможет пользователю сэкономить время и сделает приложение более удобным. По данным WABetaInfo, опция доступна в бета-версии WhatsApp под номером 2.24.9.18, которую можно скачать в онлайн-магазине Google Play.

Ранее сообщалось, что в мессенджере появится возможность, позволяющая прикреплять заметки к контактам. Отмечается, что другие контакты не смогут получить к ним доступ или увидеть их содержание.