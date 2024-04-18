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13:23, 18 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ обвинили в отсутствии света и газа в Харьковской области

Ганчев: из-за обстрелов ВСУ жители Харьковской области живут без света и газа

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Жители подконтрольной России части Харьковской области живут без света и газа из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Всегда мне задают один и тот же вопрос, как проживают там люди. Да очень тяжело. Сами понимаете, когда идут активные боевые действия. (...) Нет света, нет газа. Мы, конечно, своими силами подключили людям воду, завозим уголь до сих пор», — рассказал он.

По словам главы ВГА, часть людей удалось эвакуировать, но некоторые жители остаются на территории Харьковской области. Он отметил, что из региона были вывезены те, кто этого хотел. В частности, зимой из-за холода эвакуировали в Белгородскую область стариков, раненых и больных.

Ранее Ганчев сообщил, что власти Харькова начали выселять местных жителей и селить в их дома солдат ВСУ. По его словам, для этого в регионе была объявлена принудительная эвакуация.

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      Александр Курбатов
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