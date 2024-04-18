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08:48, 18 апреля 2024Мир

Захарова прокомментировала запрет Байдена Израилю нападать на Израиль

Захарова: Байдену осталось только самому себе запретить участвовать в выборах
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова президента США Джо Байдена о том, что он запретил Израилю нападать на расположенный на территории еврейского государства город Хайфа.

«Ему осталось только самому себе запретить в выборах участвовать», — написала она .

Дипломат добавила, что добавила, что заявление американского президента было бы смешным, если бы он «не направлял миллиарды долларов и колоссальные объемы вооружений на войны по всему миру».

Ранее президент США Джо Байден во время общения с журналистами заявил, что запретил Израилю нападать на Хайфу.

31 марта Байден оговорился и во время посвященного Пасхе мероприятия в Белом доме обратился к «устричным кроликам» вместо пасхальных. Он перепутал слова «Пасха» и «устрица», имеющие в английском языке схожее написание (англ. «Easter» и «oyster» соответственно).

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      Марина Совина
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