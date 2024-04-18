FT: украинские чиновники вымогают десятки миллионов евро у западного инвестора

Коррумпированные украинские чиновники, в том числе в администрации президента Украины Владимира Зеленского, вымогают у англо-немецкого бизнесмена Арнульфа Дамерау десятки миллионов евро за прекращение судебных преследований его бизнеса. Об этом западный инвестор заявил в интервью Financial Times (FT).

Онлайн-казино «Космолот», совладельцем которого является Дамерау, — десятый по величине налогоплательщик Украины. После проверки бюро экономической безопасности республики обвинило компанию в нарушении законодательства об азартных играх, а также уклонении от уплаты налогов на сумму 560 миллионов евро. Бизнесмен обвинил Киев в сфабрикованных претензиях.

В декабре в Вене с Дамерау встретился украинец, заявивший, что иски против компании снимут в случае передачи бизнесменом контроля над половиной компании офшорному трасту. Предприниматель, в свою очередь, поделился подробностями встречи и именами причастных к ней лиц со службами безопасности в Европе и Вашингтоне.

«Это страна, которая стремится стать частью НАТО и Европейского Союза, но то, что происходит там сейчас со стороны небольшого меньшинства, вызывает у меня дежавю самых мрачных времен [бывшего президента Украины Виктора] Януковича», — заключил бизнесмен.

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс срочно оказать военную помощь Украине и Израилю.