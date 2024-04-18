Зеленский отчитался о произведенных украинских гаубицах «Богдана»

Зеленский заявил, что в апреле Украина произвела 10 самоходных гаубиц «Богдана»

В апреле Украина успела произвести 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана». Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил по итогам совещания по безопасности, сообщается в его Telegram-канале.

Глава государства отметил, что в следующих месяцах производство таких самоходных гаубиц планируют увеличить.

«Богдана» является первой украинской САУ, разработанной под боеприпасы натовского калибра 155 миллиметров. Она способна производить от четырех до восьми выстрелов в минуту, дальность ее стрельбы составляет 40 километров. В начале 2022 года американское издание 19FortyFive включало «Богдану» в список главного вооружения Украины в возможном конфликте с Россией.