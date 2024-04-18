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13:21, 18 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский призвал лидеров стран ЕС переиграть Путина

Зеленский на заседании Европейского совета призвал лидеров ЕС переиграть Путина

Фото: Alina Smutko / Reuters

В ходе внеочередного заседания Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Европейского союза (ЕС) переиграть в решимости президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского лидера.

«Нам всем с вами надо сейчас переиграть Путина в решимости, чтобы этот конфликт наконец начал идти к справедливому окончанию», — говорится в сообщении.

Он добавил, украинское общество также нуждается в поддержке «энергии духа» со стороны стран ЕС.

Ранее во время обращения к европейским лидерам на саммите в Брюсселе Зеленский признал успехи Вооруженных сил России на фронте. По его словам, российские военные оказывают на фронте давление на украинскую армию и постепенно продвигаются.

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      Глеб Палехов
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