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03:26, 18 апреля 2024Из жизни

Женщина пожаловалась на спящего с родителями мужа

Фото: nine koepfer / Unsplash

Пользовательница сети пожаловалась на мужа, регулярно пробирающегося в спальню к родителям. Об этом она рассказала на платформе Quora.

Женщина заявила, что ее возлюбленный регулярно спит с родителями. По словам пользовательницы, муж засыпает с ней, но постоянно уходит в спальню к родственникам под утро. Мужчина объясняет необычное поведение духотой в спальне. А комната родителей, по его словам, хорошо вентилируется. Обеспокоенная женщина обратилась за советом, не понимая, как поступить в сложившейся ситуации.

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Многие пользователи предположили, что плохая вентиляция — не единственная причина странного поведения мужчины. Комментаторы посоветовали женщине поговорить с мужем и выяснить, почему он предпочитает комнату родителей собственной спальне. Некоторые пользователи также заподозрили, что муж несчастлив в браке или имеет роман на стороне, поэтому регулярно пропадает посреди ночи.

Ранее пользователь форума Reddit, сделавший вазэктомию, пожаловался на проблемы в семье, рассказав о внезапном требовании жены завести ребенка. Женщина пригрозила мужу разводом в случае отказа.

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      Алиса Удовик
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