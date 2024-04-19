43-летняя Слава вышла на сцену в мини-шортах и топе с откровенным декольте

Певица Слава выступила на публике в мини-шортах и топе с откровенным декольте

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) выступила на публике в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

43-летняя исполнительница прилетела с концертами в Сибирь, где вышла на сцену в джинсовых мини-шортах, украшенных металлическими заклепками, и черном топе на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Кроме того, Слава надела остроносые ботфорты на высоких каблуках черного-синего цвета и сделала макияж, накрасив губы розовой помадой и нанеся коричневые тени на веки.

В январе Слава раскрыла секрет своей красоты. Так, она посетила косметолога и рассказала, что намерена пройти процедуру Dermadrop, массаж лица и омоложение коллагеновым листом.